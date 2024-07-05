Поиск

Движение на нескольких улицах в Москве закроют из-за ночного велофестиваля 6 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ряд набережных и улиц в центре столицы будет временно недоступен для движения транспорта в связи с проведением ночного велофестиваля 6 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение для транспорта будет закрыто с 20:00 на Суворовской площади. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны. Также будет недоступно движение с 21:00 до 23:00 на участке улицы Селезневская от переулка Достоевского до Суворовской площади; с 21:30 до 23:59 на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строение 35 по улице Лужники; с 21:30 на улицах Самотечная, Садовая-Самотечная и Тверская, а также на Цветном, Петровском, Страстном, Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах. На Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, в Соймоновском проезде и Большом Путинковском переулке. Движение откроется по мере прохождения велоколонны.

На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 6 июля до окончания мероприятия.

Кроме того, 6 июля с 8:00 до 18:30 и 7 июля с 00:01 до 7:00 будет закрыта 1 полоса для движения транспорта на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });