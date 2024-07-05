Движение на нескольких улицах в Москве закроют из-за ночного велофестиваля 6 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ряд набережных и улиц в центре столицы будет временно недоступен для движения транспорта в связи с проведением ночного велофестиваля 6 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение для транспорта будет закрыто с 20:00 на Суворовской площади. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны. Также будет недоступно движение с 21:00 до 23:00 на участке улицы Селезневская от переулка Достоевского до Суворовской площади; с 21:30 до 23:59 на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строение 35 по улице Лужники; с 21:30 на улицах Самотечная, Садовая-Самотечная и Тверская, а также на Цветном, Петровском, Страстном, Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах. На Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, в Соймоновском проезде и Большом Путинковском переулке. Движение откроется по мере прохождения велоколонны.

На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 6 июля до окончания мероприятия.

Кроме того, 6 июля с 8:00 до 18:30 и 7 июля с 00:01 до 7:00 будет закрыта 1 полоса для движения транспорта на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом.