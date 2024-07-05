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Из-за велофестиваля провоз велосипедов в поездах будет бесплатным с вечера субботы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сделает провоз велосипедов бесплатным с вечера 6 июля до полудня 7 июля в связи с проведением ночного велофестиваля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

Провезти бесплатно можно будет с 18:00 6 июля по 12:00 7 июля во всех поездах Москвы и Московской области, говорится в сообщении.

Чтобы провезти велосипед без оплаты на всех пригородных направлениях, понадобится оформить билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате ЦППК.

В ЦППК напомнили, что в границах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а не только в рамках фестиваля. На других участках и направлениях бесплатный провоз действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Московский ночной велофестиваль начнется в субботу в 21:00 на Суворовской площади. Участники проедут по центральным улицам, бульварам и набережным Москвы с финишем на улице Лужники.

ЦППК Москва
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