В "Роскосмосе" ожидают, что в Москве буря стихнет к 2-3 часам ночи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гроза с ураганом, приближающаяся к Москве, на 16:00 уже накрыла западное Подмосковье, ожидается, что в столичном регионе стихия стихнет к 2-3 часам ночи, сообщил телеграм-канал "Роскосмоса".

Там опубликовали снимок урагана, сделанный гидрометеорологическим спутником "Метеор М".

В отдельных районах начался сильный дождь и ветер начал валить деревья, в 16:42 сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Метеорологи спрогнозировали, что во вторую половину дня в пятницу Москву и Подмосковье накроют ливни с грозами и крупным градом, за час может выпасть до 20 мм осадков. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, могут возникнуть условия для образования смерчей. Как ожидается, скорость ветра при порывах может достигать 27 метров в секунду.

В связи с этим в городе с полудня закрыли парки и зоопарк. Учреждениям общепита рекомендовали убрать летние веранды. Автомобилистам советуют пользоваться метро. В связи с тем, что закрыт парк "Фили", причал "Парк Фили" работает только на посадку, пассажиров с электросудов не высаживают.