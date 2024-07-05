Поиск

В "Роскосмосе" ожидают, что в Москве буря стихнет к 2-3 часам ночи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гроза с ураганом, приближающаяся к Москве, на 16:00 уже накрыла западное Подмосковье, ожидается, что в столичном регионе стихия стихнет к 2-3 часам ночи, сообщил телеграм-канал "Роскосмоса".

Там опубликовали снимок урагана, сделанный гидрометеорологическим спутником "Метеор М".

В отдельных районах начался сильный дождь и ветер начал валить деревья, в 16:42 сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Метеорологи спрогнозировали, что во вторую половину дня в пятницу Москву и Подмосковье накроют ливни с грозами и крупным градом, за час может выпасть до 20 мм осадков. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, могут возникнуть условия для образования смерчей. Как ожидается, скорость ветра при порывах может достигать 27 метров в секунду.

В связи с этим в городе с полудня закрыли парки и зоопарк. Учреждениям общепита рекомендовали убрать летние веранды. Автомобилистам советуют пользоваться метро. В связи с тем, что закрыт парк "Фили", причал "Парк Фили" работает только на посадку, пассажиров с электросудов не высаживают.

Гидрометцентр Подмосковье Роман Вильфанд Роскосмос Москва Парк Фили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парки Москвы прекратили работу из-за надвигающейся непогоды

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });