На станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД из-за ветра случилась авария

Из-за этого задерживались поезда в сторону области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На Казанском направлении МЖД на станции "Электрозаводская" вечером в грозу ветер сорвал элементы навеса, которые повредили контактный провод. Это вызвало сбой в движении. Сейчас движение возобновлено по всем путям, сообщила пресс-служба МЖД.

"Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19:06 на станции Электрозаводская Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод", - сообщила компания. Из-за этого прерывалось движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления и были возможны задержки в обратном направлении.

В 19:54 МЖД сообщили о завершении ремонта. Движение возобновилось по всем путям.



К вечеру пятницы в столичный регион пришла непогода. Прошли ливни с грозами и значительным усилением ветра.