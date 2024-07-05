Поиск

На станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД из-за ветра случилась авария

Из-за этого задерживались поезда в сторону области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На Казанском направлении МЖД на станции "Электрозаводская" вечером в грозу ветер сорвал элементы навеса, которые повредили контактный провод. Это вызвало сбой в движении. Сейчас движение возобновлено по всем путям, сообщила пресс-служба МЖД.

"Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19:06 на станции Электрозаводская Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод", - сообщила компания. Из-за этого прерывалось движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления и были возможны задержки в обратном направлении.

В 19:54 МЖД сообщили о завершении ремонта. Движение возобновилось по всем путям.

К вечеру пятницы в столичный регион пришла непогода. Прошли ливни с грозами и значительным усилением ветра.

МЖД МЦД Электрозаводская Казанское направление Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

До 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Парки Москвы прекратили работу из-за надвигающейся непогоды

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });