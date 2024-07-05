До 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

В ближайшие часы ожидается более мощная волна ливней

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В некоторых районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, в ближайшие часы город может накрыть более мощная волна ливней с грозой и градом, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 м/с. Городские службы работают в усиленном режиме", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, сказал он.

"В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 м/с",- отметили в комплексе.

Людей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это невозможно, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.