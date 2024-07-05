Поиск

До 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

В ближайшие часы ожидается более мощная волна ливней

До 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В некоторых районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, в ближайшие часы город может накрыть более мощная волна ливней с грозой и градом, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 м/с. Городские службы работают в усиленном режиме", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, сказал он.

"В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 м/с",- отметили в комплексе.

Людей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это невозможно, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Петр Бирюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парки Москвы прекратили работу из-за надвигающейся непогоды

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });