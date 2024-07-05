На станции "Электрозаводская" МЖД завершены работы после повреждения контактного провода

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) завершили восстановительные работы, движение осуществляется по всем путям, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Там подчеркнули, что с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Возможны задержки в обратном направлении. В МЖД отметили, что принимают все необходимые меры для сокращения опоздания поездов.

Ранее сообщалось, что сильные порывы ветра сорвали элементы навеса на станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД, они повредили контактный провод, никто не пострадал.