Из-за грозы летевшие в "Шереметьево" девять рейсов ушли на запасные аэродромы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу из-за грозы девять самолетов, которые должны были сесть в "Шереметьево", ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация.

Пять самолетов сели в "Стригино" (Нижний Новгород), два - во "Внуково", по одному - в "Домодедово" и "Пулково" (Петербург).

"На 20:30 мск аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно", - сказано в сообщении.

К вечеру в столичный регион пришла непогода: грозы с сильным ливнем, град, усиление ветра. Синоптики предупреждали о возможном возникновении смерчей.