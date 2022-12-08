Доходы бюджета Москвы превысили 3 трлн рублей за 10 месяцев 2022 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 3 трлн рублей поступило в городской бюджет Москвы за январь-октябрь текущего года, доходы бюджета столицы увеличились на более чем 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

"За 10 месяцев 2022 года они (доходы бюджета Москвы) увеличились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь-октябрь 2022 года в городской бюджет поступило 3 трлн 10,2 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы профильного департамента в четверг.

Отмечается, что налоговые доходы поступили в объеме 2 трлн 645,4 млрд рублей или 87,9% всех доходов. Неналоговые доходы составили 295,1 млрд рублей. Это 9,8% от общего объема доходов московского бюджета за январь-октябрь 2022 года.

Поступления в бюджет Москвы от отраслей экономики по итогам января-октября 2022 года распределились следующим образом: от предприятий торговли объем платежей составил 474,8 млрд рублей. Финансово-кредитные организации заплатили в бюджет города 425 млрд рублей. Платежи от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью, составили 195,6 млрд рублей, обрабатывающей промышленности – 192,3 млрд рублей.

"Большинство хозяйствующих субъектов адаптировалось к новой экономической реальности. Предприятия и организации перестроили работу после ухода ряда иностранных компаний с высококонкурентного столичного рынка, постепенно занимают освободившиеся ниши и расширяют номенклатуру выпускаемой продукции", - сказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, ее слова привели в пресс-службе.

"Так, значимым событием для истории московской промышленности стало возобновление выпуска автомобилей под легендарной маркой "Москвич". Этот проект реализован в кратчайшие сроки по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина", - отметила Зяббарова.

В пресс-службе также сообщили, что драйверами роста доходов городского бюджета в 2022 году стали IT-сектор, обрабатывающая промышленность и транспорт. Поступления предприятий транспортной отрасли выросли на 35,5%, сферы информационных технологий и связи и обрабатывающей промышленности - на 26,2% и 19,7% соответственно.

Основные доходные источники бюджета Москвы – это поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль организаций, по специальным налоговым режимам и по налогу на имущество организаций. По НДФЛ за 10 месяцев 2022 года в бюджет Москвы поступило 1 трлн 240,4 млрд рублей, что на 183,2 млрд рублей или 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Формирование поступлений по этому источнику в большей степени зависит от фонда оплаты труда, который все последние годы в городе устойчиво растет за счет создания новых рабочих мест, легализации бизнеса и роста заработной платы", - отметила Зяббарова.

"Правительством Москвы была принята программа поддержки занятости, включающая организацию временных и общественных работ, содействие компаниям в массовом трудоустройстве и адаптации сотрудников, обучение персонала промышленных предприятий. В результате своевременно реализованных мер городу удалось стабилизировать рынок труда. Сегодня показатели занятости находятся на уровне доковидного периода", - добавила она.

Кроме того, в департаменте сообщили, что по состоянию на 27 ноября текущего года уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 0,41%. Численность безработных в городе с начала года снизилась на 19,3%.

"Исполнение бюджета Москвы как по доходам, так и по расходам осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. План по доходам на текущий год исполнен на 90,6%. По итогам 2022 года бюджетное финансирование всех намеченных программ и мероприятий будет осуществлено в запланированных объемах", - заявила Зяббарова.

Бюджетные расходы по состоянию на 1 ноября 2022 года достигли 2 трлн 684,3 млрд рублей. Это на 229,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы увеличились на 9,3%.

На исполнение мероприятий 13 государственных программ Москвы направлено 2 трлн 546,8 млрд рублей - 94,9% всех бюджетных расходов за указанный период.

Зяббарова также сообщила, что за 10 месяцев 2022 года 51,4% от общих расходов бюджета направлено на реализацию мероприятий социального характера. Финансирование государственных программ социальной направленности: здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта составило 1 трлн 379 млрд рублей. С учетом средств городского фонда ОМС эта сумма достигла 1 трлн 618,4 млрд рублей.

Размер государственного долга Москвы по состоянию на 1 ноября 2022 года составил 131,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы - 4% от объема запланированных собственных доходов бюджета, добавили в пресс-службе.