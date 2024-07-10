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В Москве выпускница Бауманской инженерной школы получила 400 баллов за ЕГЭ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве выпускница Бауманской инженерной школы №1580 в Чертанове Северном Александра Оглоблина набрала на ЕГЭ четыреста баллов за четыре предмета - русский язык, профильную математику, физику и информатику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Единый госэкзамен в 2024 году в городе сдавали почти 67 тысяч человек.

"Стобалльный результат показали 2 240 ребят, двести баллов за два экзамена набрал 171 выпускник, а 16 человек получили триста баллов за три экзамена", - написал мэр в Telegram.

По его словам, по сравнению с 2023 годом стало больше ребят с высокими баллами, свыше 40% выпускников показали отличные результаты по профильной математике и физике. Количество тех, кто не достиг минимального порога, сократилось на 20%.

ЕГЭ Сергей Собянин Москва
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