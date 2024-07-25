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Более 80% московских школьников, сдавших ЕГЭ повторно, улучшили свои результаты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По результатам пересдачи ЕГЭ более 80% столичных школьников повысили свой балл, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Свыше 80%, сдававших ЕГЭ повторно, смогли улучшить свои результаты. 54% выпускников, которые не справились с экзаменами, пересдали их и преодолели минимальный порог. Особо хочу отметить школьников, которые изначально имели 90 баллов и выше за предмет, а по итогу пересдачи получили 100 баллов. Таких выпускников у нас пять", - сказала она.

Заммэра отметила, что в 2024 году столичные выпускники улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом. Так, в столице стало больше "мультистобалльников": 1 860 человек - стобалльников, 177 - 200-балльников, 17 - 300-балльников. Кроме того, вдвое сократилось и количество выпускников, не сдавших базовые экзамены по русскому языку и математике.

В начале июля Ракова сообщила, что более 10 тысяч московских школьников решили пересдать один из ЕГЭ.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному предмету, причем так, чтобы они успели подать документы в вуз до конца приемной кампании.

Анастасия Ракова ЕГЭ Москва
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