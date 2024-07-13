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Около 150 тыс. человек посетили парад ретротранспорта в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Порядка 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в Москве, было представлено более 50 экспонатов, сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что колонна ретротранспорта начала движение от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, на котором после завершения парада открылась выставка техники.

Парад ретротрамваев стал вторым в этом году, первый прошел в апреле на Лесной улице. Он был посвящен 125-летию московского трамвая.

Москва
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