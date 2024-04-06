Более 200 тыс. человек отметили 125-летие московского трамвая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 200 тыс. человек приняли участие в праздновании 125-летия московского трамвая у Белорусского вокзала, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Гости праздника увидели торжественный парад трамваев на Лесной улице, выставку ретроавтомобилей, грузовиков и автобусов на площади Тверская Застава, а также посетили концерт", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поблагодарил за участие и поздравил с праздником всех москвичей. "Впервые парад прошел на старейшей в Москве линии электрического трамвая. Видим большой интерес к истории транспорта и города. Такие события очень популярны, поэтому по распоряжению Сергея Собянина будем проводить парады разной городской техники как можно чаще", - приводятся его слова в сообщении.

В юбилейном для московского трамвая году планируют провести три парада исторических вагонов: весенний, летний и осенний.

Праздник в районе Белорусского вокзала продолжался с 11:00 до 16:00 субботы.