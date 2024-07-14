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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

На Москву ночью опустится густой туман

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Туман с ухудшением видимости до 700 метров ожидается в Москве в ночь на понедельник и утром, сообщает в воскресенье пресс-служба столичного управления МЧС России.

В ведомстве рекомендовали москвичам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, а также избегать внезапных маневров.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и граде, которые ожидаются в некоторых районах города до конца суток в воскресенье.

Москва
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