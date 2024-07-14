Жителей столицы предупредили о возможной грозе и граде в ближайшие часы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе и граде, которые ожидаются в некоторых районах города в ближайшие часы и до конца суток в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

В ведомстве обратились к гражданам и попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.