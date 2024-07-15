Поиск

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-председателя правления "ГАЗа"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить заочный арест бывшего председателя правления группы "ГАЗ" Ларса Эрика Эббе Эберхардсона, обвиняемого в мошенничестве.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Таганского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде ареста заочно в отношении Эберхардсона Ларса Эрика Эббе, апелляционная жалоба заявителя оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде.

В июне Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Эберхардсона по ходатайству следователя. Срок в виде двух месяцев ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Эберхардсон, имея умысел на завладение деньгами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана ввел его в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав от потерпевшего передать ему крупную сумму денег.

С целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, Эберхардсоном собственноручно была подписана расписка. Однако денежные средства в указанный период не были возвращены и бизнесмен распорядился ими по своему усмотрению.

Эберхардсон объявлен в международный розыск.

Мосгорсуд ГАЗ Ларс Эрик Эббе Эберхардсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Сын бизнес-коуча Закхайм арестован в Москве по делу матери

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Москве и следующая неделя будет жаркой

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года

В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });