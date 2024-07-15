Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-председателя правления "ГАЗа"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить заочный арест бывшего председателя правления группы "ГАЗ" Ларса Эрика Эббе Эберхардсона, обвиняемого в мошенничестве.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Таганского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде ареста заочно в отношении Эберхардсона Ларса Эрика Эббе, апелляционная жалоба заявителя оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде.

В июне Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Эберхардсона по ходатайству следователя. Срок в виде двух месяцев ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Эберхардсон, имея умысел на завладение деньгами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана ввел его в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав от потерпевшего передать ему крупную сумму денег.

С целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, Эберхардсоном собственноручно была подписана расписка. Однако денежные средства в указанный период не были возвращены и бизнесмен распорядился ими по своему усмотрению.

Эберхардсон объявлен в международный розыск.