Экс-председатель правления "ГАЗа" Эберхардсон заочно арестован в РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего председателя правления группы "ГАЗ" Ларса Эрика Эббе Эберхардсона, обвиняемого в мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подданного королевства Швеции Эберхардсона Ларса Эрика Эббе", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что срок в виде двух месяцев ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Эберхардсон обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Эберхардсон, имея умысел на завладение деньгами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана, ввел его в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав от потерпевшего передать ему крупную сумму денег.

С целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений Эберхардсоном собственноручно была подписана расписка. Однако денежные средства в указанный период не были возвращены и бизнесмен распорядился ими по своему усмотрению.

Эберхардсон объявлен в международный розыск.