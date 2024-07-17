В Москве подсветку вывесок на фасадах сделают обязательной

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве к 2025 году все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться, сообщил через пресс-службу стройкомплекса столицы заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2011 года мы проводим активную работу по улучшению облика города. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг - их обязательная подсветка к 1 января 2025 года", - сказал он.

Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями, считает заммэра.

Раньше подсветка вывесок была необязательной. Новое правило позволит улучшить качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток, считают в мэрии.

Требование не распространяется на вывески в витринах, окнах объектов, а также на отдельно стоящие информационные конструкции, уточнили в стройкомплексе.