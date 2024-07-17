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В Москве на Пресненском Валу загорелась крыша Центра цифровизации образования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вечером в среду в Москве случился пожар в здании на Пресненском Валу, дом 1; площадь пожара - 700 квадратных метров, сообщило МЧС России. По этому адресу находится государственное автономное учреждение города Москвы "Центр цифровизации образования".

Горит чердачное помещение административного здания. Людей внутри нет, следует из сообщений ведомства в Telegram. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар тушат вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, более 100 человек и 34 единицы техники.

Пресненский вал перекрыли для движения транспорта на время работы экстренных служб, сообщил городской Дептранс. По требованию МЧС ненадолго закрывался южный вестибюль станции метро "Улица 1905 года". Северный вестибюль при этом продолжал работать.

Дептранс МЧС Пресненский вал Москва Пресня
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