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В Москве локализовали пожар в Центре цифровизации образования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве пожар в здании Центра цифровизации образования на Пресне локализовали на площади 700 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Перед этим к тушению привлекли еще 30 пожарных, их число увеличилось до 130.

Воздушную разведку пожарные ведут с беспилотников. В тушении задействован вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Для ликвидации всех очагов пожарные стали вскрывать кровлю.

Ранее сообщалось, что в здании на Пресненском валу загорелся чердак на кровле и что здание было пустым. В МЧС затем уточнили, что самостоятельно здание покинули около 100 человек. Пострадавших нет.

Пока пожар тушат, Пресненский вал закрыт для движения транспорта. По требованию МЧС, ненадолго закрывали и южный вестибюль станции метро "Улица 1905 года".

МЧС Москва Пресня Пресненский вал
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