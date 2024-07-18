В московском регионе заключена крупнейшая спекулятивная сделка года по аренде складов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Самая крупная в 2024 году сделка состоялась в спекулятивном сегменте московского региона, сообщила пресс-служба компании NF Group.

"IEK Group займет площади в здании А, которое реализуется в рамках первой очереди промышленного парка "Кувекино". Компания планирует организовать там центральный хаб, который будет принимать продукцию с разных производственных площадок и распределять ее между региональными складами", - говорится в сообщении.

IEK GROUP подписала долгосрочный договор аренды помещения под логистический комплекс с девелопером Parametr. Консультантом сделки стала NF Group.

Общая площадь помещения превышает 67,5 тыс. кв.м. Здание достроят во втором квартале 2025 года. По мнению экспертов компании, это крупнейшая сделка в спекулятивном сегменте московского региона с начала года.

IEK GROUP производит и поставляет электротехнику, светотехнику, продукцию для IT-технологий и программного обеспечения.

Промышленный парк "Кувекино" расположен в 11 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), недалеко от Троицка. Общая площадь промпарка составит 340 тысяч кв.м.