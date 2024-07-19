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Водители такси в Москве смогут пройти аттестацию с 12 августа

С 1 марта 2025 года сдача теста станет обязательной

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Водители такси, работающие на территории Москвы, с 12 августа смогут пройти аттестацию на знание правил работы в такси, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"С 12 августа 2024 года по 1 марта 2025 года обучение и тестирование смогут пройти все желающие водители такси, работающие на территории Москвы. А с 1 марта 2025 года аттестация станет обязательной", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В дептрансе отметили, что совместно с Корпоративным университетом Московского транспорта были разработаны обучающие материалы, доступ к образовательным пособиям бесплатный и открыт на сайте университета.

"Прохождение аттестации позволит водителями такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Москва
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