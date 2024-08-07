В России аттестацию прошли 5,4 тысячи инструкторов-проводников

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - С 1 июля в России вступили в силу новые правила работы инструкторов-проводников, также для них заработал единый федеральный реестр, в который включили 5,4 тысячи аттестованных специалистов, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Теперь аттестацию инструкторов проводят общероссийские спортивные федерации: альпинизма, спортивного туризма и подводного спорта. На первом этапе федерации включили в единый реестр, тех проводников, кто с ними работал и кого они знают. И также туроператоры дали свои предложения. У нас сейчас в реестр занесено 5,4 тысячи человек", - рассказал он.

По его словам, на втором этапе, в течение двух лет, все инструкторы сдают очный экзамен и подтверждают свое компетентность на практике.

Каждый инструктор-проводник обязан иметь бейдж с QR-кодом, который ведет на Единый федеральный реестр, размещенный на сайте Минэкономразвития.

Решетников заявил о необходимости на следующем этапе ввести ответственность за работу проводников без аттестации.

"С депутатами подготовили и проработали такую законодательную инициативу, будем ее вносить", - пояснил Решетников.

Министр добавил, что на сайте Минэкономразвития также будет формироваться база турмаршрутов.

С 1 июля 2024 года аттестация инструкторов-проводников стала обязательной для работы в правовом поле. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в 5 лет.