ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, сообщил в пятницу ЦБ.

Стороны не раскрывают условия сделки. Она прошла "на рыночных условиях", сказал заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин, процитированный в сообщении госкорпорации.

Согласно сообщению ВЭБа, в сделку вошли все офисные площади комплекса.

После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня.

"Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором", - говорится в релизе ЦБ.

Историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России.

Планируемый срок передачи объекта Банку России - первый квартал 2026 года.