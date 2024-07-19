Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис у станции метро "Белорусская" в Москве после завершения строительства делового центра SLAVA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Окончательные решения по размещению еще не приняты. Предполагается, что руководство Банка России также будет размещаться в новом офисе", - заявили в ЦБ.

Банк России сообщил, что подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская". Сумму сделки стороны не раскрывали, ЦБ лишь отметил, что она определена по итогам независимой оценки.

После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня. Как уточнили в ЦБ, регулятор передаст в казну безвозмездно более 10 зданий.

Планируемый срок передачи объекта Банку России - первый квартал 2026 года.

Сейчас председатель Банка России и большинство его заместителей работают в историческом здании на Неглинной. Как указал в релизе регулятор, это здание останется за Банком России.