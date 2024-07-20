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Жителей Москвы предупредили о возможной грозе в ближайшие часы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются в ближайшие часы в столице, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и завтра в столице возможны дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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