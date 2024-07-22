Два человека задержаны в Москве по делу об организации незаконной миграции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Два человека задержаны в Москве по подозрению в расселении десятков незаконных мигрантов в квартиры умерших москвичей, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

Задержаны организатор и участник преступной группы.

По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года "фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы".

Злоумышленники расселили нелегальных мигрантов в более чем 150 квартир, собственники которых скончались.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), "проведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям", сообщили в СКР, добавив, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В ведомстве не уточнили персональных данных задержанных.