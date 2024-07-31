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МВД сообщило о росте на 132% выявленных фактов организации незаконной миграции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Более чем в два раза увеличилось количество выявленных фактов организации незаконной миграции, сообщили в пресс-центре МВД России.

"За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.

При этом, отмечают в МВД, за указанный период иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также на 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев.

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