В центре Москвы загорелось административное здание, в котором находится отель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В двухэтажном административном здании в центре Москвы, внутри которого располагается гостиница, загорелся утеплитель и деревянная обрешетка, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Там уточнили, что поступило сообщение о пожаре по адресу: Большой Сухаревский пер., д. 13, стр. 2.

Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Пожар локализован на 100 квадратных метрах, уточнили позднее в МЧС.

По сведениям из открытых источников, внутри горящего здания располагается гостиница "Птичка".

В телеграм-канале канале столичного департамента транспорта сообщили, что в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки движение временно перекрыто. На месте работают оперативные службы.