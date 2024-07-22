Пожар в административном здании в центре Москвы полностью потушен

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пожар в двухэтажном административном здании в центре Москвы, внутри которого находится гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном здании в центре Москвы загорелся утеплитель и деревянная обрешетка на площади 100 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. К тушению были привлечены порядка 60 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.

По сведениям из открытых источников, внутри горящего здания располагается гостиница "Птичка".

В Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки движение временно перекрыто. На месте работают оперативные службы.