Два человека пострадали от детонации устройства в автомобиле на севере Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный предмет сдетонировал в автомобиле на севере Москвы, пострадали два человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", - написала Волк в среду в своем телеграм-канале.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к совершению преступления.

В пресс-службе столичного главка СК уточнили, что инцидент произошел на улице Синявинской, в нем пострадали владелец автомобиля и пассажир.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - отметили в СК.