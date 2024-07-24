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Источник сообщил, что взорвавшееся в Москве авто принадлежит офицеру Генштаба РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Владельцем автомобиля, в котором утром в среду сработало взрывное устройство на парковке на севере Москвы, является офицер Генштаба ВС РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Владелец машины - полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство мощностью около 500 гр. в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об "украинском следе".

Газета "Коммерсантъ" в свою очередь сообщила со ссылкой на источник, что уголовное дело в связи с инцидентом возбуждено по ст. 30 и 105 УК РФ - покушение на убийство, но впоследствии его могут переквалифицировать на теракт.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сказала журналистам, что в автомобиле на севере Москвы сдетонировал неизвестный предмет, пострадали два человека.

По ее словам, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к совершению преступления.

В пресс-службе столичного главка СК уточнили, что инцидент произошел на улице Синявинской, в нем пострадали владелец автомобиля и пассажир.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - отметили в СК.

ВС РФ Ирина Волк МВД РФ Москва СКР
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