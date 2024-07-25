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Часть поездов МЦД-2 не будет останавливаться на ряде станций вечером 26-28 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров изменится в выходные дни в вечерние и ночные часы в связи с ремонтом инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 20:30 до 5:00 с 26 на 27 и с 27 на 28 июля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. (...) Во время "окон" будет закрыт путь в сторону области на участке между Люблино и Царицыно, в это время будут проводить ремонт инфраструктуры на этом участке", - говорится в телеграм-канале департамента.

На Рижском направлении большая часть поездов следует от Курского вокзала и обратно, интервалы движения частично увеличены до 24 минут.

На Курском направлении большая часть поездов следует укороченными маршрутами от Царицыно и обратно. Интервалы движения увеличены до одного часа. Часть поездов в вечернее время следует без остановок на станциях Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная.

МЦД-2
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