Оборот производителей текстиля и одежды в Москве вырос почти в 1,5 раза в 2024 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Оборот московских производителей текстильных изделий и одежды по итогам января - мая текущего года составил около 81 млрд рублей; это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, с успехом замещают продукцию ушедших зарубежных брендов, поставляя на столичный рынок товары высокого качества самого разного ассортимента – от детской одежды до постельного белья. По итогам первых пяти месяцев 2024 года предприятия этой отрасли заработали около 81 млрд рублей – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

По ее словам, около 79% отраслевого оборота – 63,8 млрд рублей – обеспечили производители одежды. Они увеличили выручку на 42%. Около 21%, или 17,1 млрд рублей, заработали компании, выпускающие изделия из текстиля. Их оборот вырос на 74%, отмечается в сообщении.

На производителей текстильных изделий и одежды приходится 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и 17% от общего оборота отрасли в России, отметили в департаменте.

"Текстильная отрасль – одна из самых быстроразвивающихся в столице. Московские предприятия существенно расширили свое присутствие на внутреннем рынке после ухода иностранных брендов, что способствовало значительному увеличению объёмов производства", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова привели в сообщении.

Так, за пять лет выпуск одежды в городе вырос более чем в 62 раза. Отмечается, что московские власти продолжают оказывать столичным промышленникам всестороннюю поддержку.