Московское УФАС раскрыло картель на рынке медицинский изделий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной антимонопольной службе сообщили о раскрытии картельного сговора на рынке медицинских изделий.

"Московское УФАС раскрыло картельный сговор на рынке медицинских изделий на сумму более 642 млн рублей. Заказчиками продукции выступали федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Антимонопольная служба признала ООО "ТК Агатмед", ООО "Лайфмедика", ООО "Медицина-Плюс", ООО "Асмед", ООО "Медицина и Торговля" нарушившими антимонопольное законодательство.

В ФАС уточнили, что компании заключили антиконкурентное соглашение, которое охватило 253 закупки. Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов. Организации отказались от конкурентной борьбы, участвуя в закупках парами. Последствием таких действий стало поддержание цен на аукционах, которые завершались со средним снижением цены не более 0,8%.

Служба установила, что для этих организаций обеспечением участия в торгах занимался общий контрагент, с которым они заключили идентичные договоры оказания услуг. В действительности такой контрагент выполнял "технические функции" и обеспечивал поддержку цен на торгах.

"Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - добавили в ведомстве.