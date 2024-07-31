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В январе-июне пассажиропоток ЦППК вырос почти на 10%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года пассажиропоток Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вырос почти на 10%, это связано, в том числе, с запуском третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"С января по июнь компания перевезла 292 млн пассажиров на всех направлениях - на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными направлениями стали Ярославское и Казанское - 53 млн и 48 млн поездок соответственно. Чаще всего пассажиры ездили 24 и 31 мая - по 2,1 млн раз.

ЦППК МЦД Москва
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