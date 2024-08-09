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Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закрывается на ремонт в связи с интеграцией вокзала в единую систему московского транспорта, сообщает ОАО "РЖД".

Сроки ремонта компания не уточняет. Парковка на время ремонта вокзала будет недоступна.

Во время ремонта все поезда дальнего и пригородного следования продолжат прибывать и отправляться по расписанию, однако изменятся схемы прохода к ним.

РЖД сообщают, что пройти к поездам дальнего следования пассажирам можно:

- со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;

- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;

- от станции метро Комсомольская (выход №1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Маршрут прохода пассажиров к пригородным поездам тоже изменится и пройдет от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами или от станции метро Комсомольская (выход №1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

РЖД отмечают, что сдать багаж в автоматические камеры хранения на Ленинградском вокзале можно до 00:00 10 августа, а забрать его необходимо до 01:00 11 августа. Багаж, который не заберут до этого времени, будет перемещен на склад забытых вещей Казанского вокзала.

Воспользоваться автоматическими камерами хранения багажа можно в зале №2 на первом этаже Ярославского вокзала и в залах №№1, 3 и 6 Казанского вокзала.

Количество касс дальнего следования увеличится в кассовом зале на первом этаже Ярославского вокзала. Количество касс пригородного сообщения останется прежним - ими можно будет воспользоваться в отдельно расположенных мобильных павильонах между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов, сообщают РЖД.

Москва
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