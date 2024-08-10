Главу Сергиево-Посадского горокруга задержали по подозрению во взяточничестве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья задержан по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей от руководителя местного МФЦ, сообщили в региональном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении руководителя местного МФЦ, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве не назвали имен фигурантов, между тем, по данным открытых источников, главой Сергиево-Посадского г. о. является Дмитрий Акулов.

По данным следствия, "с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского г. о." за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей".

"Кроме этого, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского г. о." фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ", - говорится в сообщении.

По версии СКР, за указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 млн рублей.

Отмечается, что к настоящему времени с подозреваемыми проведен ряд следственных действий. "Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении главы городского округа меры пресечения в виде ареста. В отношении руководителя МФЦ уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в СКР.