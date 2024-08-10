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Глава Сергиево-Посадского округа арестован по делу о коррупции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест главу Сергиево-Посадского городского округа Московской области Дмитрий Акулова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Акулова судом избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2024 года", - сказали в суде в субботу.

МоскваГлаву Сергиево-Посадского горокруга задержали по подозрению во взяточничествеЧитать подробнее

Акулову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как заявили ранее в подмосковном управлении Следственного комитета, с января 2019 года по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя местного МФЦ за общее покровительство и попустительство по службе. Общую сумму полученной Акуловым взятки следствие оценило не менее чем в 15 млн руб.

Подмосковье Сергиево-Посадский городской округ Дмитрий Акулов
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