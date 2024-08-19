Боткинской больнице присвоен статут многопрофильного научно-клинического центра

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Городская клиническая больница имени С.П. Боткина получила статус московского многопрофильного научно-клинического центра, что позволит сотрудникам клиники ускорить проведение научных исследований и внедрение их результатов в практическую работу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Боткинская больница получила новый статус – Московский многопрофильный научно-клинический центр (...) Новый статус позволит сотрудникам Боткинской значительно ускорить проведение научных исследований и внедрение их результатов в практическую работу", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что за последние годы было проведено переоснащение клиники, построен новый корпус и полностью реконструированы существующие.

В Боткинской больнице оказывают все виды высокотехнологичной помощи – от роботических операций до трансплантации органов. Работают 13 специализированных медицинских центров, в том числе флагманский, онкологический, урологический, гематологический и офтальмологический.