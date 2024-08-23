Ремонт исторической сцены театра Табакова завершится к весне

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Москве реконструкция исторической сцены театра Олега Табакова на улице Чаплыгина должна завершиться весной, сообщил телеканалу "Россия 24" директор Московского театра "Современник" и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Мы ждем открытия нашей исторической сцены на Чаплыгина, надеюсь к весне. (...) Это историческое здание, и мы проводили очень серьезную реконструкцию. (...) Ждем технику, световое оборудование, потому что есть сложности с логистикой", - сказал он.

Он напомнил, что здание театра расположено в бывшем угольном подвале, "который отдали Олегу Павловичу Табакову, и ребята все сами выносили мусор и устраивали это пространство". "И сейчас мы его преобразовываем, делаем доступ воздуха, чтобы зрителям было комфортно, восстанавливаем исторический вид. Это дом, созданный Гельрихом, уникальный дом, и мы, оставив атмосферу нашего подвального театра, создаем совсем другое пространство", - добавил он.

Говоря о ремонте в помещении театра на Сухаревской площади, Машков уточнил, что театр получил оставшуюся часть здания, в котором он расположен. В новом пространстве будет создан новый большой центр, где расположатся библиотека, "пространство для зрителей, будут учебные классы и для студентов, и для молодого поколения, которое будет начинать свое движение в этой непростой профессии".

Новый сезон театр Олега Табакова откроет на сцене театра "Современник".