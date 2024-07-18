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Театр Табакова откроет сезон на сцене "Современника" 14 сентября

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сцена театра Олега Табакова на Сухаревской улице закроется на капитальный ремонт, театр откроет 39-й сезон на сцене театра "Современник", сообщил журналистам директор "Современника" и художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Сезон откроется показами спектакля "Матросская тишина" 14 и 15 сентября.

В ходе капремонта здания на Сухаревской улице будет перенесен вход в театр, количество репетиционных залов и гримерок увеличится до четырех, появится библиотека, а также будет создан отдельный блок помещений для Театральной школы Табакова.

Ремонт исторической сцены театра на улице Чаплыгина, по словам Машкова, может быть завершен к середине 2025 года.

О капремонте в здании театра на Чаплыгина стало известно в марте 2024 года. Как сообщалось, капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют, также специалисты приведут в порядок сохранившуюся потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. В стенах зала оборудуют специальные проемы и двери, которые позволят создавать различные сценические эффекты.

Владимир Машков Современник Сухаревская улица Театр Олега Табакова Москва
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