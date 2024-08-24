Участок "Саларьево - Новомосковская" красной ветки метро закроют до 28 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На участке "Саларьево - Новомосковская" Сокольнической линии метрополитена не будет движения с 24 по 28 августа в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово", вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ.

Как сообщили ранее в столичном департаменте транспорта, автобусы КМ будут ходить с 5:25 утра до 2 часов ночи с остановками: Саларьево, Филатов Луг, Прокшино, Ольховая, Новомосковская (Коммунарка).

Там отметили, что запустят более 110 автобусов особо большого класса. Интервал - от 30 секунд.

Помимо автобусов КМ, в дептрансе рекомендуют альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую, Солнцевскую, Бутовскую линии метро; автобусы от метро "Саларьево" в Московский, Марьино и Внуково; автобусы от метро "Тёплый Стан" в Десну, Ватутинки, Троицк и Красную Пахру; автобусы 882 и 895к от метро "Тёплый Стан" в Коммунарку, а также другие маршруты наземного транспорта.

С 24 по 28 августа маршрут 109 временно продлевается до метро "Саларьево". Автобусы МЦ2 до Миграционного центра в Сахарове пойдут от метро "Саларьево" вместо метро "Прокшино".

Чтобы проезд автобусов КМ был без задержек, будут введены временные выделенные полосы на 3-х участках с запретом движения по ним для такси: улица Саларьевский Спуск, боковой проезд Филатовского шоссе в районе станции метро "Филатов Луг", боковой проезд Калужского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Ольховая".

В связи с этим для личных машин будет ограничено количество полос с 2-х до 1-й на участках: Саларьевского проезда перед улицей Саларьевская, Красулинской улицы перед улицей Саларьевская, бокового проезда Филатовского шоссе в районе автобусной остановки "Метро Филатов Луг".

Вводятся ограничения для остановки и стоянки машин в районе: улиц Саларьевская и Саларьевский Спуск, дублера трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, бокового проезда Филатовского шоссе.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Новомосковская" до станции "Потапово". Скоро станция откроется для пассажиров.