В московском метро возобновили движение между "Саларьево" и "Новомосковской"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Сокольнической линии метро возобновили движение между станциями "Саларьево" и "Новомосковская", все станции работают штатно, сообщил городской Департамент транспорта.

На участке "Саларьево - Новомосковская" не было движения с 24 по 28 августа в связи с подготовкой к открытию новой станции "Потапово", вдоль закрытого участка ездили бесплатные автобусы КМ.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на время закрытия участка метро "Саларьево" - "Новомосковская" на линию вышли более 110 автобусов особо большого класса, задействовали более 500 водителей, были введены временные выделенные полосы.

Кроме того, автобусы сервиса перевозок по требованию "По пути" ходили до станции метро "Саларьево" вместо остановки у метро "Прокшино".