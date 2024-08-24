Количество ночных автобусных маршрутов в Москве увеличится до восемнадцати

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Два новых ночных автобусных маршрута появятся в столице, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 30 на 31 августа от станции метро "Китай-город" поедут первые автобусы: Н14 до метро "Молодёжная" в Кунцеве и Н16 до проезда Карамзина в Ясеневе. Комфортный ночной транспорт получат жители 23 районов", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что будут улучшены три работающих маршрута. Так, Н7 продлят по Волгоградскому проспекту до 2-го микрорайона Жулебина, автобусы Н15 поедут по Щелковскому шоссе до площади Соловецких Юнг, круглосуточный маршрут М40 разделят на два - дневной М40 и ночной Н10.

Как уточнил Собянин, "таким образом, в столице будет 18 ночных маршрутов, из которых два - круглосуточные".

Ночные маршруты автобусов охватывают всю Москву и сходятся в одном месте: у станции метро "Китай-город".