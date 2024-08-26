Тридцатиградусная жара ожидается в Москве в понедельник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве в понедельник ожидается жара 30 градусов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве.

"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - говорится в сообщении пресс-центра на сайте.