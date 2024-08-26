Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, следует из данных Гидрометцентра РФ.

Согласно данным службы, в Москве с 13:00 до 17:00 26 августа ожидается очень высокая температура. Столбики термометров, по прогнозам, могут достигать плюс 30 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в шкале уровней погодной опасности. Он обозначает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал "Интерфаксу", что в Москве на этой неделе будет жаркая погода с температурой на 5 градусов выше нормы, столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов, такая температура будет соответствовать нормам июля.