Стоимость проезда на водном транспорте Москвы повысится с 1 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило новые тарифы на проезд на водном транспорте, изменения вступят в силу с 1 сентября.

Соответствующее постановление правительства Москвы, подписанное мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на сайте столичной мэрии.

Согласно документу, билет на одну поездку, приобретенный с помощью электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты (банковская карта), приобретенный в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 350 рублей место 200, а в выходные и праздничные дни - 500 вместо 350.

Билет на одну поездку, приобретенный с помощью биометрии в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 200 рублей вместо 150, а в выходные и праздничные дни- 350 вместо 300.

Стоимость проезда в период с 1 октября по 30 апреля не изменилась (100 рублей в будни и 130 в выходные и праздничные дни).

Проездной на одну поездку по карте "Тройка" будет стоить в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 300 рублей вместо 200, а в выходные и праздничные дни - 450 вместо 350

Тарифы с 1 октября по 30 апреля не изменились.

Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутов и заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.