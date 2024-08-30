В Москве при пополнении "Тройки" через СБП можно будет получить кешбэк

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - С 1 сентября и до конца года пассажиры Москвы и Московской области смогут получить кешбэк при пополнении или приобретении "Тройки" с билетами через СБП, 10% от стоимости транспортной карты или суммы ее пополнения вернутся автоматически на банковский счет, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт запуску оплаты через СБП во всех кассах и автоматах по продаже билетов. Теперь инновационный способ оплаты полноценно работает в городском транспорте столицы. В этом нам помогают партнеры из Национальной системы платежных карт. Так, с 1 сентября и до конца года при пополнении "Тройки" и карты москвича в кассах и автоматах по QR-коду будет действовать акция с кешбэком 10% от суммы транзакции"", - сказал Ликсутов.

Вакции могут участвовать пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области.

Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении "Привет!"; купить абонемент или пополнить "Тройку" через СБП в кассах или автоматах по продаже билетов на любой станции метро. Один пользователь может получить до 2 600 рублей в месяц, подчеркнули в департаменте.

Акция действует также для обучающихся, которые пополнят карту москвича через СБП.

В пятницу Москве стала доступна оплата через СБП во всех кассах и в 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню. Также СБП полноценно заработала на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, на валидаторах наземного транспорта.