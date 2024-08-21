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Станцию метро "Саларьево" закрывали из-за задымления

Оно произошло в ходе испытаний силового кабеля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Москве станцию метро "Саларьево" закрывали для пассажиров из-за задымления, которое произошло в блоке служебных помещений во время испытаний силового кабеля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского Департамента транспорта.

"Ранее в ходе испытаний силового кабеля сотрудниками городских служб произошло задымление в блоке служебных помещений станции "Саларьево". (...) Угрозы безопасности пассажиров и движению поездов не было. Причины будут установлены специальной комиссией", - говорится в сообщении.

Днем 21 августа стало известно, что станцию "Саларьево" закрывали для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. Поезда проезжали ее без остановки.

МЧС Москва Саларьево Дептранс Московский метрополитен
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