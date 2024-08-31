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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

На западе Москвы произошел пожар в административном здании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в трехэтажном административном здании на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, д. 20, стр. 9. Загорание происходит на втором этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 110 человек и 35 единиц техники.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

Москва МЧС РФ
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