На западе Москвы произошел пожар в административном здании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в трехэтажном административном здании на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бережковская набережная, д. 20, стр. 9. Загорание происходит на втором этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 110 человек и 35 единиц техники.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.